De nieuwe verfilming van het bekende verhaal Matilda zal in december volgend jaar op Netflix te zien zijn, meldt entertainmentwebsite The Wrap. De film wordt uitgebracht door Sony's TriStar Pictures.

Emma Thompson, Lashana Lynch en Alisha Weir spelen de hoofdrollen in Matilda, dat is gebaseerd op een boek van schrijver Roald Dahl. De nieuwe film wordt een bewerking van de musical die van het bekende verhaal is gemaakt.

De film zal in het Verenigd Koninkrijk en in Ierland wel in de bioscopen verschijnen. In december 2022 is Matilda wereldwijd via Netflix te zien.

Matilda vertelt het verhaal over een jong, intelligent meisje die de strijd aangaat met haar afstandelijke ouders en haar gemene schoolleraar.

Zowel het boek als de musical was al een groot succes. Matilda is een van de populairste boeken die Dahl schreef. Wereldwijd werden er ruim zeventien miljoen exemplaren van gekocht.