Georgina Verbaan krijgt een rol in de serie Misfit, een vervolg op de drie eerdere bioscoopfilms. De actrice gaat het schoolhoofd spelen van de school die centraal staat in de serie, werd woensdag bekendgemaakt in RTL Boulevard.

Ook zijn er rollen voor Britt Scholte, Noah de Nooij, Simone Giel, Vincent Visser en Eliyha Altena.

In de nieuwe serie, te zien op Netflix, werkt de vriendengroep, met daarin rollen voor onder anderen Jolijn Henneman, Djamilla Verhoef en Niek Roozen, aan een musical. Tijdens de ontwikkeling lopen ze tegen diverse problemen aan die de plotlijnen voor de serie zullen vormen.

De Misfit-reeks is niet alleen in Nederland een succes: in Duitsland, Polen en Latijns-Amerika werd een eigen versie van de films gemaakt.

De serie op Netflix zal te zien zijn in het najaar.