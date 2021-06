Het eerste deel van de Netflix-miniserie Lupin, dat draait om meesterdief Assane Diop (Omar Sy), kon al op veel enthousiaste reacties rekenen. Vrijdag komt het vervolg uit, dat wederom wordt bejubeld door de (internationale) recensenten.

The Evening Standard: vier van de vijf sterren

"Het tweede deel start waar het eerste eindigde. De kidnapper van Raoul (de veertienjarige zoon van Assane) rijdt met hem door Frankrijk en zijn woedende ouders zijn naar hem op zoek. Zowel de kidnapper als Assane komt dezelfde obstakels tegen: niemand wil hen helpen, omdat ze zwart zijn."

"Wat zo goed is aan Lupin, is dat het ook serieuze zaken aan de kaak stelt. Omar Sy heeft verteld dat ze met Lupin een vermakelijke serie willen brengen, maar ook het diepgewortelde racisme willen aankaarten, waarbij sommige mensen in Frankrijk gewoon niet worden gezien."

"De verhaallijnen zijn nog steeds meeslepend en bevatten zoveel details dat je als kijker niet even kan wegkijken, anders begrijp je het niet meer. Maar zelfs als je je concentreert, kloppen de kleinere details niet altijd. Het is soms moeilijk te bevatten hoe Assane zicht toch steeds uit al die lastige situaties weet te redden."

The Hollywood Reporter: geeft geen sterren

"In het nieuwe deel zie je autoachtervolgingen op het Franse platteland, een spookachtig huis, romantische intermezzo's langs de Champs-Élysées en de Seine en een finale-aflevering die veel heeft ontleend aan de stijl van Hitchcock."

"De show is nog steeds erg vermakelijk, maar je kunt er wel aan afzien dat het niet eeuwig kan voortduren. Een beetje zoals Killing Eve, waarin na het eerste seizoen steeds dezelfde trucjes herhaald werden. Ook in deze vijf afleveringen is Assane de anderen altijd net wat stappen voor, op zo'n manier dat het een beetje vermoeiend wordt."

The Guardian: vier van de vijf sterren

"Als er al een minpuntje kan worden genoemd, dan is het dat het voortborduurt op het eerste deel, in plaats van dat er een avontuurlijke, nieuwe richting wordt gekozen."

"Wat opvalt, is dat er bijna geen gekleurde vrouwen meespelen in de serie. Ook niet de moeder van Assane, over wie we in de veronderstelling zijn dat ze is overleden en naar wie zelden verwezen wordt. Onze held heeft zichzelf en zijn formidabele kunstjes toegewijd aan het zuiveren van de naam van zijn vader, terwijl we de naam van zijn moeder niet eens kennen. Maar misschien is dat een van de verhaallijnen in het reeds aangekondigde derde deel."

