Mustafa Duygulu, die het scenario schreef van De Oost en enkele afleveringen van Mocro Maffia regisseerde, is bezig met zijn eerste speelfilm.

"Het gaat over een jongen die noodgedwongen de zorg draagt over zijn moeder en zijn zusje en daardoor zijn eigen dromen nog niet heeft ontdekt", vertelt de acteur en regisseur aan VIVA. "Maar dan komt hij op een dag in aanraking met een musicalgroep."

De 34-jarige Duygulu, die geboren werd in Turkije en op jonge leeftijd naar Nederland verhuisde, zegt ook te dromen van een serie over de eerste rassenrellen in Nederland.

"Die vonden plaats in 1972 in Rotterdam, het jaar dat mijn vader als gastarbeider naar Nederland kwam. Ik wil het verhaal vertellen van de mensen die hier kwamen wonen, dromend van een beter leven, en de rassenhaat waar ze mee te maken kregen. Het zijn toch de onderwerpen die dicht bij je liggen, die blijven kleven."

Duygulu is later dit jaar te zien in Forever Rich, de eerste Nederlandse Netflix Original-film.