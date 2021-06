Onder anderen Kevin Hart en Keanu Reeves verzorgen een stem van een van de personages in DC League of Super-Pets, zo werd dinsdag bekendgemaakt door The Hollywood Reporter. De animatiefilm vertelt over de huisdieren van een aantal DC Comics-superhelden, zoals Superman en Aquaman.

Hart spreekt de stem van Ace in, de hond van Batman. Het is niet de eerste keer dat de acteur deel uitmaakt van de cast in een animatiefilm, zo speelde hij ook een rol in beide delen van The Secret Life of Pets.

Hart is te horen naast Reeves, Vanessa Bayer, John Krasinkski, Natasha Lyonne en Kate McKinnon. Het is nog niet bekend welke rol zij gaan vertolken.

Eerder werd al bekend dat Dwayne 'The Rock' Johnson te horen is als Krypto, de herdershond van Superman. Ook de huisdieren van bekende vijanden uit het DC Comics-universum zullen in de animatiefilm voorkomen.

Naar verwachting verschijnt DC League of Super-Pets in mei 2022 in de bioscopen.