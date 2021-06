Muzikant en filmmaker Rob Zombie maakt een film van de jarenzestigsitcom The Munsters. Dat kondigt de Amerikaanse artiest dinsdag aan op Twitter.

De heavymetalzanger is fan van de serie en heeft al vaker gezegd dat hij graag een film van de serie wilde maken. "De geruchten zijn waar", schrijft Rob. "Mijn volgende filmproject is er een waar ik al twintig jaar voor strijd: The Munsters."

The Munsters gaat over een gezin van monsters dat vanuit het Roemeense Transsylvanië is verhuisd naar een buitenwijk in de VS. De serie werd van 1964 tot en met 1966 uitgezonden.

Rob regisseert al jaren en maakt vooral horrorfilms. Zijn laatste film, 3 From Hell, kwam in 2019 uit.