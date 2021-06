De Nederlandse film De Kuthoer is vanaf 17 juni te zien in Rusland. Distributeur Capella Film brengt de film digitaal uit, meldt producent NL Film woensdag. De zwarte komedie met Katja Herbers in de hoofdrol heet in Rusland Kolumnitska.

De Kuthoer doet het het afgelopen jaar opvallend goed in het buitenland. De komedie is inmiddels al uitgebracht in de VS, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Zuid-Korea en Frankrijk. Daarnaast is de film aangekocht door Canada, Spanje en Australië.

De film van regisseur Ivo van Aart was de opvallendste titel in de reeks NPO-telefilms uit 2020. De komedie vertelt over een columniste die wraak neemt op trollen die haar online de huid vol schelden. Scenarist Daan Windhorst kwam op het idee van de film toen hij las wat de impact van scheldkanonnades op sociale media kan zijn.

"Het internationale succes laat zien dat het actuele onderwerp trollen op sociale media een universeel probleem is", aldus producent Sabine Brian van producent NL Film. De Kuthoer was ook te zien op festivals in onder andere Duitsland, Canada, Roemenië, Noorwegen en de VS. In Nederland is de film te zien via NPO Start.