Carey Mulligan (foto) en Zoe Kazan spelen twee journalisten in She Said, de film over het journalistieke proces dat leidde tot het artikel waarin de beschuldigingen aan het adres van filmproducent Harvey Weinstein aan het licht kwamen. De actrices kruipen in de rol van Megan Twohey en Jodi Kantor, de twee vrouwen die het bewuste artikel voor The New York Times schreven.

De film is een bewerking van het boek She Said, dat is geschreven door Twohey en Kantor. Oscarwinnares Rebecca Lenkiewicz (Ida) schrijft volgens The Hollywood Reporter het script van de film en Maria Schrader (Unorthodox) neemt de regie op zich.

De publicatie was het begin van de #metoo-beweging en leidde de val van Weinstein in. Kantor en Twohey werden voor het artikel beloond met de prestigieuze Pulitzer-prijs.

In het eerste artikel in oktober 2017 werd Weinstein al door meerdere vrouwen beschuldigd van seksuele intimidatie en seksueel misbruik. In de maanden daarna bleek dat er nog tientallen vrouwen waren met vergelijkbare ervaringen.

Weinstein werd vorig jaar maart veroordeeld tot een gevangenisstraf van 23 jaar wegens verkrachting en seksueel misbruik. Hij zit die straf momenteel uit in de buurt van Buffalo, in de staat New York.

In Californië is Weinstein in elf zaken aangeklaagd voor onder meer verkrachting, aanranding en mishandeling. Mocht hij voor deze delicten veroordeeld worden, dan kan zijn straf oplopen tot 140 jaar cel. Weinstein heeft alle aantijgingen tot dusver ontkend.