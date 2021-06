Het zal niet lang meer duren voordat de Amerikaanse serie Breaking Bad (2008-2013) in de vergetelheid zal raken. De Amerikaanse acteur Bob Odenkirk, die in de serie Saul Goodman speelde, zegt tegen The Guardian dat dit ook met andere populaire series is gebeurd.

"Ik weet nog dat ik een keer post ontving over een feestje ter gelegenheid van de televisieserie M*A*S*H (1972-1983, red.) Ik dacht bij mezelf: wow, wie herinnert zich die serie nou nog? Vraag maar eens aan iemand van 25 of hij die serie kent. Ze zullen je alleen gek aankijken. Het was tien jaar lang de populairste serie ter wereld en nu is het gewoon verdwenen", aldus Odenkirk.

De acteur is ervan overtuigd dat grote series uiteindelijk worden vergeten door het publiek. Odenkirk was ook tekstschrijver voor populaire programma's als Saturday Night Live. Maar ook dat werk zal geen lang leven beschoren zijn, denkt hij.

"Ik ben me ervan bewust hoe snel de popcultuur zich vandaag de dag ontwikkelt. Veel dingen die ik heb gedaan, zullen binnenkort vergeten zijn."

Breaking Bad gaat over de avonturen van een voormalige natuur- en scheikundeleraar en een oud-leerling die samen drugs produceren en verkopen. Het personage dat Odenkirk speelt, staat het duo in de serie bij als jurist en kreeg later een eigen serie op Netflix met de naam Better Call Saul.

Odenkirk is binnenkort te zien in de actiethriller Nobody.