Het interesseert acteur Frank Lammers weinig hoe goed of slecht zijn series en films worden bekeken, vertelt hij aan Trouw.

"Ik heb iets gemaakt, ik ben daar blij mee, ik vind het heel leuk als er mensen kijken", zegt Lammers naar aanleiding van de film Groeten van Gerri, die hij vorig jaar tijdens de coronacrisis in een mum van tijd uit de grond stampte. "Maar ik heb ook dingen gemaakt die niemand heeft gezien en waarop ik toch trots ben."

De enige erkenning die hij zoekt, is die van zijn gezin, aldus de 49-jarige acteur, die getrouwd is met Eva Posthuma de Boer. "Ik vind het belangrijk dat ze weten waarom ik zo veel maanden weg was, waarom ik een deel van de opvoeding van mijn kinderen mis. Als zij gaan kijken... dat vind ik het spannendst. Dat gaat ook nooit goed. Als ze even op hun telefoon kijken, vind ik dat heel irritant: vind je het niet leuk dan? Vind je het saai?"

Lammers, die in het afgelopen jaar ook te zien was in de Netflix-serie Undercover en de spin-off Ferry, is momenteel bezig met Herrie in Huize Gerri, een vervolg op Groeten van Gerri.