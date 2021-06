Disney gaat een vervolg maken op de twee weken geleden uitgekomen film Cruella, meldt The Hollywood Reporter.

Bij de vervolgfilm zal hetzelfde team als Cruella betrokken zijn. Craig Gillespie gaat de film regisseren en Tony McNamara schrijft het scenario.

In Cruella speelt actrice Emma Stone de slechterik Cruella de Vil uit het Disney-verhaal 101 Dalmatiërs. De film vertelt het levensverhaal van Cruella en hoe ze uitgroeide tot een succesvolle maar vileine modeontwerpster.

Het is nog niet bekend waar het vervolg over zal gaan of wanneer die verschijnt.

Cruella goed ontvangen

Cruella kwam op 28 mei exclusief uit bij Disney+ en is te koop voor 30 dollar. Inmiddels heeft de film wereldwijd al 48,5 miljoen dollar (bijna 40 miljoen euro) opgebracht. De film kreeg lovende recensies.

Cruella komt in het rijtje van andere succesvolle liveactionfilms van Disney, waaronder Alice in Wonderland, Malificent, Aladdin, The Lion King en Beauty and the Beast. Disney werkt ook aan verfilmingen van Pinokkio, Peter Pan & Wendy en De Kleine Zeemeermin.