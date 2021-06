John Boyega is halverwege de opnames van de Netflix-film Rebel Ridge opgestapt, schrijft Deadline.

De Britse acteur, vooral bekend van de laatste Star Wars-trilogie, heeft daartoe besloten omdat er iets speelt in zijn familie.

De opnamen van de film waren in maart begonnen na bijna een jaar vertraging vanwege het coronavirus. Boyega had er dus al flink wat draaidagen opzitten. Er moet nu een nieuwe acteur worden gevonden om hem te vervangen. Het gebeurt zelden dat een acteur tijdens de opnamen opstapt.

De film wordt geregisseerd door Jeremy Saulnier en gaat naar verluidt over systemische ongelijkheid in de Verenigde Staten. Ook AnnaSophia Robb, Emory Cohen, Don Johnson en James Cromwell zijn te zien in Rebel Ridge.