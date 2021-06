Dennis Quaid krijgt een rol in een serie over Joe Exotic. De reeks is gebaseerd op de podcast Over My Dead Body over de 'Tiger King'.

Quaid kruipt in de huid van Rick Kirkham, de producent van de realityshow van Joe Exotic, schrijft Deadline. De rol van de 'Tiger King', die eigenlijk Joe Schreibvogel heet, wordt gespeeld door John Cameron Mitchell.

Ook Kate McKinnon (Carole Baskin), Brian Van Holt (John Reinke), Nat Wolff (Travis Maldonado) en Sam Keeley (John Finlay) maken hun opwachting in de serie.

Het verhaal begint bij Baskin, een groot liefhebster van 'grote katten', die erachter komt dat Joe Exotic tijgers fokt en gebruikt om veel geld te verdienen. Ze is erop uit om zijn bedrijf kapot te maken.

Wanneer de serie te zien is, is niet bekend. Op Netflix was de realityserie Tiger King met Joe Exotic in de hoofdrol een grote hit. Onlangs werd ook bekend dat programmamaker Louis Theroux voor de BBC werkt een special over Schreibvogel, die hij tien jaar geleden al eens bezocht voor een aflevering van zijn docuserie Louis Theroux: America's Most Dangerous Pets.

Schreibvogel zit inmiddels een flinke gevangenisstraf uit wegens het beramen van een huurmoord en dierenmishandeling.