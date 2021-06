De Nederlandse regisseurs Jean van de Velde, Joram Lürsen en André van Duren regisseren een aantal afleveringen van de Britse detectiveserie Van der Valk.

De opnames van het tweede seizoen van de serie vinden deze maand onder meer plaats in Amsterdam.

De Britse acteur Marc Warren speelt in de serie de hoofdrol van rechercheur-commissaris Piet van der Valk. Maimie McCoy speelt zijn rechterhand Lucienne Hassell. De verhalen spelen zich af in en rond Amsterdam.

De hoofdschrijver van de serie, Chris Murray, belooft in het nieuwe seizoen een explosieve confrontatie tussen een alternatieve groep en de gevestigde orde. Er spelen problemen in een gezin dat nauwe banden heeft met de diamantenindustrie in de stad en er is een zaak over seksueel misbruik in de wereld van klassieke muziek.

De serie wordt mede geproduceerd door het Nederlandse bedrijf NL Film & TV. De NPO verwacht de nieuwe reeks eind 2021 uit te zenden. Van der Velde is bekend van de films en de serie All Stars en de films Lek en Bram Fischer. Lürsen maakte eerder Alles is liefde en Bankier van het verzet, terwijl Van Duren mede verantwoordelijk was voor series als Pleidooi, Moordvrouw en Dokter Tinus.