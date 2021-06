De bioscopen van Nederland mogen vanaf 5 juni weer bezoekers ontvangen. Dit betekent dat films die lange tijd zijn uitgesteld eindelijk een bioscooprelease krijgen. NU.nl zet een aantal grote releases voor je op een rij.

De Slag om de Schelde

De Nederlandse film De Slag om de Schelde werd meerdere malen uitgesteld. Nadat de film van regisseur Matthijs van Heijningen Jr. op 14 december vorig jaar dan toch de première beleefde, ging het land een dag later weer op slot waardoor de landelijke release weer werd opgeschoven. Op 5 juni is een van de duurste films uit de Nederlandse geschiedenis (met een budget van 14 miljoen euro) toch op het witte doek te zien. De film draait om een slag in november 1944 tussen de geallieerden en de Duitsers en vertelt het verhaal van enkele jongeren die verschillende kanten van de oorlog belichten.

Bon Bini - Judeska In The House

Jandino Asporaat wilde eigenlijk het derde deel van Bon Bini Holland opnemen, de filmreeks die zich deels afspeelt op Curaçao, maar de coronapandemie stak hier een stokje voor. Hij besloot daarom in Nederland de film Bon Bini - Judeska In THe House op te nemen. De film moest 10 december vorig jaar verschijnen, maar enkele dagen later sloten de bioscopen weer. Nu kunnen fans van Asporaats typetje Judeska eindelijk zien hoe ze twee weken in lockdown in het huis van een minister doorbrengt.

133 Trailer van Bon Bini: Judeska in da House

De Oost

Er was de afgelopen weken veel te doen rondom de film De Oost. Volgens De Federatie Indische Nederlanders maakt de film claims die niet zijn gebaseerd op historische feiten. De federatie wilde daarom dat de film van tevoren een disclaimer zou laten zien. De rechter besloot echter dat dit niet noodzakelijk was. De film over de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog is sinds 13 mei op Amazon Prime Video te zien, maar wordt nu ook nog in de Nederlandse bioscopen vertoond.

Billie Eilish: The Word's A Little Blurry

Billie Eilish werd na haar grote doorbraak als een van de succesvolste popsterren ter wereld in 2019 gevolgd voor de documentaire The World's A Little Blurry. We volgen haar op tour, in de studio, maar zien ook haar familieleven. De documentaire van filmmaker R.J. Cutler is al sinds februari op Apple TV te zien, maar krijgt nu ook nog een release in bioscopen van Pathé.

Tom & Jerry

De bekende kat en muis Tom en Jerry keren terug op het witte doek. In een nieuwe animatie- en liveactionfilm woont Jerry in een hotel waar een bruiloft op de planning staat. Tom wordt door de bruiloftsplanner ingezet om van de muis af te komen. Er komt een hotelmedewerker in het spel die het heeft gemunt op de kat, de muis en de bruiloftsplanner. De film is vanaf 9 juni zowel in de originele Engelstalige versie als in een Nederlandse vertaling te zien.

Cruella

In de Verenigde Staten ging deze film, met Emma Stone in de rol van Cruella, tegelijk op Disney+ en de bioscopen in première, maar in Nederland moest het bioscooppubliek nog wat langer wachten. De film, over de slechterik uit het boek 101 Dalmatiërs uit 1956, is vanaf zaterdag ook in Nederlandse zalen te zien, maar nog niet bij Pathé. "Pathé en Disney zijn momenteel nog in gesprek over de vertoningsvoorwaarden. We doen ons best om de film in onze bioscoop te krijgen", laat de bioscoopketen via Twitter weten. De film is wel op Disney+ te zien, maar abonnees moeten extra betalen voor de film.

Nomadland

Nomadland was eind april de grote winnaar bij de Oscars en nam de beeldjes voor beste film, beste regie (Chloé Zhao) en beste actrice (Frances McDormand) mee naar huis. De film gaat over een vrouw (McDormand) die na het overlijden van haar man als moderne nomade rondtrekt door de Verenigde Staten. Nomadland was sinds eind april al te zien op Disney+, maar gaat vanaf deze week ook weer in de bioscopen draaien.