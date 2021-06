Barack en Michelle Obama hebben voor Netflix een animatieserie gemaakt die jonge mensen moet leren over hoe een land werkt en wat hun rol daarin kan zijn. Dat maakte de streamingservice woensdag bekend.

We the People bestaat uit tien muzikale afleveringen van drie minuten waarin zaken als belastingen, verkiezingen, wetten en protest aan bod komen. De voormalige president en first lady wisten bekende namen als H.E.R., Janelle Monáe, Brandi Carlile, Lin-Manuel Miranda, Adam Lambert, Andra Day en dichteres Amanda Gorman te strikken voor een bijdrage aan de serie.

De Obama's richtten in 2018 hun eigen productiebedrijf op, Higher Ground, en tekenden een langlopend contract met Netflix. Ze brachten daar onder meer de documentaires American Factory en Crip Camp uit. Beide docu's gingen op voor een Oscar; American Factory wist de Academy Award in 2019 te bemachtigen.

We the People gaat eind juni in première op festival AFI Docs in Washington, en is vanaf de Amerikaanse Onafhankelijkheidsdag op 4 juli te zien op Netflix.