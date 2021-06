Red Hot Chili Peppers-bassist Flea krijgt een rol in de nieuwe film Babylon van Damien Chazelle. De regisseur werkt na zijn hit La La Land opnieuw aan een project dat zich in Hollywood afspeelt.

Eerder werd al bekend dat Margot Robbie, Brad Pitt en Katherine Waterston te zien zullen zijn in de film. Het is nog niet heel duidelijk waar het verhaal over gaat, maar Babylon speelt zich af in het Hollywood van bijna honderd jaar geleden.

Net als bij zijn hits Whiplash en La La Land heeft Chazelle ook deze keer het script van zijn film zelf geschreven. De filmmaker werd voor beide eerdere scenario's genomineerd voor een Oscar. Beide keren greep hij naast de Academy Award, maar hij won het felbegeerde beeldje in 2017 wel als jongste persoon ooit voor de regie van La La Land.

Het witte doek is niet nieuw voor muzikant Flea. De artiest acteert al sinds de jaren tachtig en was recentelijk te zien in onder meer Baby Driver en Queen & Slim.