Jonathan Majors is in gesprek over een rol in de boksfilm Creed III, waarin hij tegenover Michael B. Jordan in de ring zou komen te staan.

Majors was onlangs te zien in de door critici geprezen HBO-serie Lovecraft Country. De 31-jarige acteur brak in 2019 door met zijn rol in de film The Last Black Man in San Francisco en was ook te zien in de Netflix-film Da 5 Bloods van Spike Lee.

De deal over de rol in Creed III is nog niet rond, schrijft Deadline. Majors heeft nog verschillende verplichtingen staan. In de boksfilm zijn net als in de eerdere delen ook Tessa Thompson en Phylicia Rashad te zien. Sylvester Stallone liet eerder weten niet terug te keren.

Michael B. Jordan is ook als regisseur betrokken bij Creed III. De film moet eind volgend jaar in de bioscopen gaan draaien.