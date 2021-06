Kate Winslet wilde niet dat een seksscène waarin haar buik te zien is digitaal werd aangepast na de opname. In gesprek met The New York Times vertelt de actrice dat ze het aanbod van regisseur Craig Zobel om haar slanker te maken heeft afgeslagen.

In de serie Mare of Easttown speelt Winslet een detective die regelmatig onenightstands heeft. In een seksscène is een stuk "hangende buik" van de actrice te zien. De regisseur bood haar aan om haar lichaam er "flatteuzer" uit te laten zien. "Ik zei dat hij het niet moest wagen", zegt Winslet.

Winslet stuurde ook de promotieposter voor de serie tweemaal terug, omdat ze vond dat haar gezicht te veel was aangepast. "Ik zei: "Jongens, ik weet hoeveel kraaienpootjes ik heb, zet ze alsjeblieft terug", aldus de actrice.

"Luister, ik word dit jaar 46 en ik probeer Mare neer te zetten als een vrouw van middelbare leeftijd. Ik denk dat kijkers zich zo verbonden voelen met het personage, omdat er geen filters zijn. Ze is een volledig functionerende vrouw met gebreken."

"Ze heeft een gezicht en lichaam dat zich beweegt op een manier die hoort bij haar leeftijd, leven en waar ze vandaan komt. Ik denk dat we dit niet vaak genoeg zien."

Toch zou Winslet zich niet gelijk comfortabel voelen om weer een intieme scène te doen. "Maar dat ligt niet aan mijn leeftijd. Er komt een punt waarop mensen zullen zeggen: 'Oh, daar heb je haar weer'", aldus de actrice, bekend van films als Titanic, The Reader en Eternal Sunshine of the Spotless Mind.

De zevende en laatste aflevering van Mare of Easttown is momenteel de meest bekeken aflevering op streamingservice HBO Max. De aflevering is sinds het verschijnen op 30 mei al vier miljoen keer bekeken.