Yolanthe Cabau en Selma Omari spelen een rol in de nieuwe romantische comedy Liefde Zonder Grenzen. De film van regisseurs Aram van de Rest en Appie Boudellah moet in oktober in de bioscoop verschijnen.

De film is gemaakt door dezelfde makers als Just Say Yes en F*ck de liefde, waarin Cabau ook rollen speelde. Voor vlogger en artiest Omari is het haar eerste filmrol. Ook Hassan Slaby (Goede Tijden, Slechte Tijden) is te zien in de comedy.

"Liefde Zonder Grenzen heeft een gemêleerde cast", vertelt Cabau. "Ik vind het belangrijk dat op het witte doek het Nederland van nu gezien wordt."

De film volgt de liefdeslevens van de zussen Eva en Lieke, broer Maarten en vader Ferry. Hun levens verschillen veel van elkaar en worden omschreven als "allesbehalve standaard".

Liefde Zonder Grenzen moet vanaf 6 oktober in de bioscoop gaan draaien.