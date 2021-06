Taylor Swift heeft een rol in de nieuwe film van regisseur David O. Russell bemachtigd. De zangeres is samen met onder anderen Robert De Niro en Christian Bale in de film te zien, meldt Variety.

Naast Swift, Bale en De Niro spelen ook Margot Robbie, John David Washington, Rami Malek, Anya Taylor-Joy en Zoe Saldana een rol.

Voor Swift is het de eerste acteerklus die ze aanneemt sinds haar rol in Cats (2019), waarin ze de kat Bombalurina speelde. Ondanks de bekende cast, met onder meer Judi Dench, Jennifer Hudson, Rebel Wilson en Jason Derulo, flopte de film. Swift maakte haar filmdebuut in 2010, toen ze samen met Jessica Alba, Jessica Biel, Bradley Cooper en Taylor Lautner in de romantische comedy Valentine's Day speelde.

Voor regisseur Russell is het zijn eerste film sinds Joy uit 2015, waarin Jennifer Lawrence de hoofdrol speelde. Hij won eerder Oscars voor de films American Hustle en Silver Linings Playbook, waarin Lawrence ook te zien was.

Er is nog weinig bekend over de inhoud van zijn nieuwe film. Volgens Showbiz411 zijn de opnames al wel afgerond. Een titel is echter nog niet bekend.