Alec Baldwin wilde dolgraag een rol in de populaire misdaadserie The Sopranos (1999-2007). De acteur, die groot fan is van de serie, wilde het personage spelen dat het hoofdpersonage Tony om het leven zou brengen.

"Ik belde iemand van de productie en zei: 'Er is maar één man in deze business die Jimmy (doelend op hoofdrolspeler James Gandolfini, red.) kan ombrengen en ervandoor kan gaan met Edie (de vrouw van Tony, red.), en dat ben ik'", vertelt Baldwin volgens Deadline in de podcast Talking Sopranos.

"Zij zeiden: 'Tuurlijk. We voegen je naam toe aan de lijst met alle andere Ierse acteurs die vinden dat ze een rol in The Sopranos moeten krijgen.'"

Een telefoontje volgde nooit. Baldwin denkt zelf dat zijn ontmoeting met David Chase, de bedenker en schrijver van de serie, zijn kansen verknalde. De acteur kwam hem tegen in een toilet van een restaurant, waar hij net zijn met zweet doorweekte shirt wilde drogen.

"Ik hield mijn shirt voor de droger, de deur ging open en dat was dan mijn eerste ontmoeting met hem", vertelt Baldwin. "Chase zegt: 'Alec Baldwin? Wat doe jij in vredesnaam, droog je nou je shirt in het toilet van het Four Seasons?' Ik denk dat ik daarom nooit gecast ben voor de serie."