Kaj Gorgels, Steven Brunswijk en Mattie Valk zijn onderdeel van de Nederlandse stemmencast van de film Tom & Jerry.

Gorgels spreekt de stem in van bulldog Spike, terwijl Brunswijk de stem van Tom vertolkt. Valk is straatkat Butch.

De film gaat over Jerry, die op een bruiloft in het chicste hotel van New York is gearriveerd maar daar als ongewenste gast wordt gezien. De bruiloftsplanner huurt vervolgens Tom in om van Jerry af te komen. De film is een combinatie van animatie en liveaction.

Tom & Jerry is vanaf 9 juni te zien in de bioscopen, zowel in de Nederlandse als de originele versie. In de originele versie worden de stemmen ingesproken door onder anderen Chloë Grace Moretz, Michael Peña en Ken Jeong.