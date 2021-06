Netflix voegt niet alleen titels aan het aanbod toe, maar verwijdert ook films en series. NU.nl laat in samenwerking met Superguide weten welke titels verdwijnen.

Naast Forrest Gump verdwijnt er dit keer een groot aantal andere titels bij Netflix. We nemen afscheid van onder meer Indiana Jones, de Transformers-reeks, Mean Girls, Magic Mike en The Hangover-trilogie.

Deze week

The Fear of 13 (2015) - 31 mei

Black Man White Skin (2015) - 31 mei

#Selfie 69 (2016) - 31 mei

#Selfie (2014) - 31 mei

Love Is a Story (2015) - 31 mei

Barnyard (2006) - 31 mei

Beach Rats (2017) - 31 mei

Christmas Made to Order (2018) - 31 mei

Christmas Wonderland (2018) - 31 mei

Dummie de Mummie (2014) - 31 mei

Enemy at the Gates (2001) - 31 mei

Forrest Gump (1994) - 31 mei

Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981) - 31 mei

Mean Girls (2004) - 31 mei

Transformers (2007) - 31 mei

Transformers: Revenge of the Fallen (2009) - 31 mei

Transformers: Dark of the Moon (2011) - 31 mei

Transformers: Age of Extinction (2014) - 31 mei

The Way We Dance (2013) - 31 mei

Los héroes del mal (2015) - 31 mei

Spy Time (2015) - 31 mei

School of Rock (2003) - 31 mei

Rush Hour (1998) - 31 mei

Repo Men (2010) - 31 mei

Police Academy: Special Edition (1984) - 31 mei

José José, el príncipe de la canción (2018) - 31 mei

The Vampire Diaries (2009) - 31 mei

The Titan Games (2019) - 31 mei

Magic Mike (2012) - 1 juni

Trust (2010) - 1 juni

The Hangover (2009) - 1 juni

The Hangover: Part II (2011) - 1 juni

The Hangover: Part III (2013) - 1 juni

Ocean's Thirteen (2007) - 1 juni

The 24 Hour War (2016) - 2 juni

The Post (2017) - 3 juni

Penoza: The Final Chapter (2019) - 3 juni

Brasserie Valentijn (2016) - 4 juni

Batman vs Teenage Mutant Ninja Turtles (2019) - 4 juni

Farce (2017) - 5 juni

It's Okay, Buddy (2017) - 5 juni

Best Neighbors (2014) - 5 juni

Freezer's Campaign (2016) - 5 juni

Sameer Abu Alneel (2013) - 5 juni

Ms. Mammy (2012) - 5 juni

The Thief and the Imbecile (2013) - 5 juni

The Republic of Imbaba (2015) - 5 juni

Step Outside (2018) - 5 juni

From Japan to Egypt (2017) - 5 juni

Dirt (2017) - 6 juni

Netflix verwijdert in juni

Ook in de rest van juni zet Netflix een streep door een aantal titels. Zo zal Tales of the City (1993) niet langer te zien zijn.

LEGO Friends: The Power of Friendship (2016) - 10 juni

Cooking on High (2018) - 22 juni

Tales of the City (1993) - 27 juni