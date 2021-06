Yolanthe Cabau is regelmatig in tranen tijdens de acteerlessen die ze volgt in haar woonplaats Los Angeles. Ze vertelt in gesprek met Veronica Magazine dat ze haar eigen pijn gebruikt om zich in te leven in de rollen die ze moet spelen.

De actrice vertelt dat ze verschillende auditierondes door moest komen om uiteindelijk les te mogen krijgen van Ivana Chubbuck, die ook actrices als Halle Berry en Charlize Theron in haar klas had.

"Het is een eer om daar te mogen zijn. Ze is leuk en trots, maar het is ook een pittige dame. Ze maakt iedereen in de les aan het huilen", vertelt Cabau over Chubbuck. Ook zelf is ze regelmatig in tranen. "Dat gebeurt in zo veel scènes, want ze wil dat we naar onze eigen pijn gaan, naar onze eigen trauma's. Ik heb genoeg meegemaakt, dus dat lukt me wel."

Cabau legt uit dat je niets in de lessen van Chubbuck te zoeken hebt als je je schaamte niet kan laten varen. "Als je je niet openstelt, zegt ze, kun je geen verhaal vertellen. Dan gelooft niemand je. Dus ook ik moet met de billen bloot."

De 36-jarige actrice is niet bang dat ze te oud zou zijn om nog een carrière in Hollywood na te streven. "Het gaat om hoe je acteert, hoe je eruitziet en of je het geloofwaardig kunt maken. Als dat je lukt, pikt de kijker het", aldus Cabau. "Ik maak me daar totaal geen zorgen over. Als je goed voor jezelf zorgt, je lichaam sterk houdt en gezond probeert te blijven, kom je een heel eind."