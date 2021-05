De filmversie van de populaire serie De Luizenmoeder zal naar verwachting pas eind juli in de bioscopen te zien zijn. Eerder zei de distributeur te verwachten dat de film al eind juni te zien zou zijn.

In eerste instantie zou de film echter pas in het najaar uitkomen, dus liefhebbers van de serie kunnen alsnog blij zijn.

In de film is directeur Anton (Diederik Ebbinge) er niet meer op basisschool De Klimop. Daarom probeert Juf Ank (Ilse Warringa, foto) de boel weer op de rails te krijgen. Dat gaat niet zonder slag of stoot: er is onderbezetting, het coronavirus heeft alles op scherp gezet en de ouders zijn nog veeleisender dan voorheen.

Met de film maakt hoofdrolspeler Ilse Warringa haar regiedebuut. Vrijwel alle vaste castleden van de serie keren terug. De Luizenmoeder werd uitgezonden in 2018 en 2019 en trok wekelijks vele miljoenen kijkers. De serie werd onder meer bekroond met de prestigieuze Nipkowschijf. Na twee seizoenen stopte de serie, onder meer omdat schrijver en acteur Ebbinge geen zin meer had.

Er komen na de heropening van de bioscopen op 5 juni heel veel Nederlandse films uit. Zo draait het epos De Slag om de Schelde direct, de duurste Nederlandse film in vijftien jaar tijd. Begin juli komen hier De Kameleon aan de ketting bij en het Srebrenica-drama Quo vadis, Aida?.

Het Filmfonds heeft 3,5 miljoen euro uitgetrokken voor de promotie van vaderlandse films in de stortvloed aan Amerikaanse titels die ook uitkomen deze zomer.