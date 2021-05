Het Filmfonds trekt 3,5 miljoen euro uit om ervoor te zorgen dat Nederlandse films komende zomer in de bioscopen niet worden overstemd door buitenlandse producties. Dat meldt directeur Bero Beyer in gesprek met de Filmkrant.

De Nederlandse bioscopen mogen op 5 juni hun deuren weer openen, voorlopig voor vijftig bezoekers per zaal. De theaters zijn dan door de coronalockdown bijna zes maanden dicht geweest. Er staat een stuwmeer aan bioscoopfilms uit binnen- en buitenland te wachten. Het risico is dat Nederlandse titels het onderspit delven in het pr-geweld van grote Hollywoodproducties, stelt Beyer.

"Tijdens de lockdown hebben we veel geld gepompt in de ontwikkeling, realisatie en productie van films om dat deel van de keten aan de gang te houden", vertelt Beyer. "Nu is het belangrijk dat we ook het laatste deel van die keten ondersteunen en de cirkel rond maken. Er is immers niet geproduceerd voor de plank."

Het Filmfonds is al sinds april 2020 in gesprek met distributeurs over de situatie die ontstaat nu de theaters weer open mogen. "En het is sindsdien alleen maar erger geworden", zegt Beyer. "Er staan ook een hoop grote Amerikaanse titels klaar, maar het moet niet zo zijn dat als de bioscopen en filmtheaters weer opengaan het recht van de sterkste geldt. In gezamenlijke meetings met distributeurs zeggen we ook: zorg dat je geen haast hebt met films uitbrengen om zo geleden verliezen in te halen. Weet je gesteund door het Filmfonds en spreid de releases een beetje."

De eerste grote Nederlandse film die uitkomt is De Slag om de Schelde, over de grootste veldslag die tijdens de Tweede Wereldoorlog op Nederlands grondgebied is geleverd. Het epos, met in de hoofdrollen Gijs Blom en Susan Radder, is de duurste Nederlandse film in vijftien jaar tijd. De film zou uitkomen tijdens de kerstdagen, maar vlak voor de release moesten de bioscopen dicht.

Andere grote Nederlandse titels die op korte termijn uitkomen zijn de De Luizenmoeder-film, het voor een Oscar genomineerde Srebrenicadrama Quo vadis Aida? en De Veroordeling, een reconstructie van de gecompliceerde Deventer moordzaak.