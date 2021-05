Miles Teller is volgens Variety in plaats van Armie Hammer te zien in The Offer, een dramaserie over de productie van de eerste Godfather-film uit 1972. Hammer vertrok eerder uit het project nadat hij in opspraak raakte.

Hammer kwam begin dit jaar negatief in het nieuws vanwege zijn gewelddadige seksuele voorkeuren.

Verschillende vrouwen deelden screenshots van berichten die de Call Me by Your Name-acteur zou hebben verstuurd. De afzender beschrijft expliciet gewelddadige seksuele voorkeuren, zoals verkrachting en kannibalisme.

De 34-jarige acteur weerspreekt de beschuldigingen, maar zag vanwege de commotie wel af van zijn rol in de film Shotgun Wedding. Die rol werd overgenomen door Josh Duhamel.

Teller, bekend uit onder meer Whiplash en Divergent, is te zien als Al Ruddy, de producent van de film. De serie focust op Ruddy's ervaringen op de set van de maffiafilm en toont hoe de film destijds tot stand kwam.

De serie wordt geproduceerd door Paramount en zal te zien zijn op Paramount+. Dat streamingplatform zal volgens ABC News dit jaar ook beschikbaar zijn in Europa.