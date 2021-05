De dertig bioscopen van Pathé, de grootste bioscoopexploitant van Nederland, gaan vanaf zaterdag 5 juni weer open. De bioscopen zullen dezelfde maatregelen hanteren als vorig jaar, "die al bewezen veilig te zijn", maakt het bedrijf vrijdagavond bekend.

Zo wordt een maximum capaciteit van vijftig bezoekers per zaal gehanteerd en zullen alleen onlinetickets worden verkocht.

Testen voor toegang is niet nodig, beklemtoont Pathé. "Wij vinden het namelijk belangrijk dat bioscoopbezoek een laagdrempelig uitje blijft." De Nederlandse filmzalen wilden eerder dit jaar niet meewerken aan een proef met testen voor toegang omdat ze geen fiducie in deze opzet hadden.

Bioscoopketen Kinepolis opent ook weer op 5 juni. "We hebben hier enorm naar uitgekeken en zijn ontzettend blij onze bezoekers weer te mogen verwelkomen in onze bioscopen", laten zij weten in reactie aan NU.nl. Op 5 juni zal ook de nieuwste Kinepolis-vestiging in Mall of the Netherlands (Leidschendam) geopend worden.

Een van de films die vanaf 5 juni te zien is, is het historische epos De Slag om de Schelde (foto). De film zou in eerste instantie half december gaan draaien, maar toen moesten de bioscopen hun deuren sluiten.

De film van regisseur Matthijs van Heijningen vertelt het verhaal over de 'vergeten slag om de Schelde' die bekendstaat als een van de belangrijkste en heftigste veldslagen in West-Europa en die een cruciale rol speelde in de bevrijding van Nederland. Het is met een budget van 14 miljoen euro de duurste Nederlandse film in vijftien jaar tijd.

Oscar-genomineerde film in juli te zien

De veelgeprezen Srebrenica-film Quo vadis, Aida? is vanaf 1 juli in de Nederlandse bioscopen te zien. Dat heeft producent N279 vrijdag gemeld. De film ontving de afgelopen maanden verscheidene prijzen en werd genomineerd voor een Oscar.

Quo vadis, Aida? vertelt over de val van Srebrenica en de daaropvolgende genocide, gepleegd door Bosnisch-Servische troepen. Die kostte meer dan zevenduizend moslimjongens en -mannen het leven.