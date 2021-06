Sinds zijn rol in De Slag om de Schelde kijkt Gijs Blom met andere ogen naar de Tweede Wereldoorlog. En dan met name naar de NSB. In een interview met NU.nl vertelt de acteur dat de jaren dertig en veertig zich ook in deze tijd nog zouden kunnen herhalen.

In de grootschalige Nederlandse oorlogsfilm, die komende zaterdag met de heropening van de bioscopen direct in première gaat, speelt Blom een Nederlandse jongen die gegrepen wordt door het oprukkende nationaalsocialisme.

"Marinus is een jongen uit een arm gezin, die iets zoekt om trots op te kunnen zijn", vertelt de 24-jarige acteur. "Dat vindt hij in de NSB. Hij sluit zich aan bij de Waffen-SS en gaat naar Rusland om tegen communisten te strijden."

Blom legt uit dat zijn personage denkt voor zijn eigen land te vechten. "Naast de Duitsers. Maar wanneer hij weer via een omweg in Nederland terechtkomt, beseft hij dat hij niet de held is maar de onderdrukker. Je ziet hoe zijn geloof langzaam afbrokkelt, maar dan is het al te laat. Hij kan geen kant meer op."

'Ik wilde de karakters echt in de oorlog dompelen'

"We trekken geen directe parallellen met het heden", vertelt Blom over de oorlogsfilm. "Maar het stemt wel tot nadenken over hoe de kaarten tegenwoordig geschud zijn. Van de basisschool en de middelbare school kan ik me vooral de boodschap herinneren dat de oorlog iets is geweest waar we van hebben geleerd. Dat de wereld weliswaar niet perfect is, maar dat het toch écht niet meer zo fout kan gaan als toen. Daar denk ik nu heel anders over. Ik denk dat het wel degelijk nog een keer zo fout kan gaan."

Met een budget van 14 miljoen euro is De Slag om de Schelde een van de duurste Nederlandse films ooit, wat onder meer is terug te zien in een aantal intense oorlogsscènes. "Ik wilde de karakters echt in de oorlog dompelen", vertelt regisseur Matthijs van Heijningen Jr. "Zodat kijkers dat ook voelen. Een beetje zoals de opening van Saving Private Ryan. Soldaten weten vaak niet precies waar ze zijn, worden opeens midden in de oorlog gegooid."

Die paniekerige strijd op leven en dood is in Nederlandse films nog niet eerder te zien geweest. Ambitieuze oorlogsfilms in ons land, zoals Soldaat van Oranje, Zwartboek en Oorlogswinter, gingen tot nu toe altijd over het verzet.

'Verzetsverhalen zijn dramatisch gezien niet zo interessant'

"Dat verzet is natuurlijk ook ontzettend belangrijk geweest voor de bevrijding van ons land", vertelt Van Heijningen. "Maar dramatisch gezien vind ik het eigenlijk niet zo interessant. Je doet iets voor de goede zaak en je haalt het of niet. Ik wilde me liever richten op de mensen die tussen goed en fout in zitten. Het is geen heldenverhaal."

Naast Bloms personage volgt De Slag om de Schelde nog twee andere jongeren. Zo wil de Britse Gliderpiloot William (Jamie Flatters) een heldendaad verrichten, maar blijkt die bewijsdrang dodelijke gevolgen te hebben. De Zeeuwse Teuntje (Susan Radder) wil intussen zo min mogelijk risico lopen, dus blijft ze op het gemeentehuis werken voor de Duitse bezetters.

'We laten de confronterende menselijkheid zien'

"Heel veel mensen zijn gewoon maar meegegaan met het systeem", zegt Van Heijningen. "Dat begrijp ik ook, je moet ook geld blijven verdienen. Maar wat doe je dan als het lastiger wordt? Teuntje wordt wakker geschud wanneer haar broer wordt opgepakt. De vraag is dan of haar verzet wel echt uit idealisme voortkomt, of meer uit een persoonlijke wraak."

Zulke grijstinten zijn ook voor Blom belangrijk. "Dat is het gebied waar je als acteur wil zitten", legt hij uit. "Het interessantste was voor mij niet het feit dat Marinus een NSB'er was, maar de manier waarop hij wordt neergezet. We laten puur zijn beleving zien, zodat je tot je eigen verrassing met hem mee gaat leven. Niet om sympathie te wekken voor de NSB, maar wel om confronterende menselijkheid te laten zien. Ongeacht de onmenselijkheid van de daden."