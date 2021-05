Fans konden deze week dan eindelijk de langverwachte special Friends: The Reunion bekijken. Volgens recensenten komt de kijker weinig nieuws te weten, maar is de aflevering desalniettemin vermakelijk.

AD - 4 sterren

"De reünie werd een documentaire, talkshow, modeshow en een opfriscursus tegelijk. Leuk, al was al die poespas niet nodig. Het absolute hoogtepunt waren namelijk de gesprekken tussen de zes op de oude filmset. Voor de gelegenheid waren de twee appartementen, het halletje met de groene voordeuren en koffiezaak Central Perk in volle glorie opgebouwd. Alleen al het aanblik van haar oude appartement met paarse muren zorgde voor tranen bij Jennifer Aniston (Rachel)."

"De olifant in de kamer is het turbulente leven van Matthew Perry, die al vele jaren kampt met een alcohol-, drugs- en pijnstillerverslaving. Er wordt met geen woord over gerept, maar je voelt zijn bijzondere positie in de groep. Perry oogt kwetsbaar."

"Wat beklijft aan deze 104 minuten durende special is toch die sterke band tussen de zes, die ondanks de verschillende levens die ze leiden nooit is verdwenen."

Lees hier de volledige recensie.

Variety

"De verrassendste onthulling in de reünie is misschien wel dat de acteurs elkaar nog nooit hadden ontmoet tot hun eerste table read. Vanaf het eerste moment dat ze elkaar grapjes en verhalen vertelden in Central Perk in 1993 was de chemie tussen Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry en David Schwimmer zo aanwezig en natuurlijk dat het publiek zich makkelijk kon inbeelden dat ze niet alleen elkáárs vrienden waren, maar ook hún vrienden. Dat gevoel zeventien jaar later opnieuw vatten, is echter een hele andere uitdaging."

"De reünie is bedoeld om het publiek te vermaken en fans eraan te herinneren waarom zij zo veel van de show hielden. Ingaan op alle tekortkomingen (de show werd onder meer bekritiseerd omdat te cast te weinig divers zou zijn en vanwege homofobe en transfobe grappen, red.) zou de special interessant hebben gemaakt, maar zou het geen reflectie van de show zelf hebben gemaakt."

Lees hier de volledige recensie.

Vox

"Bijna alles wat je te horen krijgt is een herhaling van verhalen die al bekend waren, hoewel het best vermakelijk is om ze nog eens te horen. Bedenkers Marta Kauffman en David Crane vertellen hoe lastig het was om de serie op de buis te krijgen in een tijd waarin een sitcom over twintigers in New York als een groot risico werd gezien."

"We horen Matthew Perry toegeven dat hij zich een mislukkeling voelde als het studiopubliek niet lachte om zijn grappen, maar we horen niet of dat heeft bijgedragen aan zijn drugs- en alcoholverslavingen. Lisa Kudrow heeft het eerder gehad over problemen met haar zelfbeeld tijdens de serie, maar ook dat komt niet aan bod in de special. De cast en crew praten niet over onderwerpen of elementen van de serie waar ze spijt van hebben."

"Maar waarom zouden ze? De charme van deze reünie is dat het comfortabel is. Je weet dat je gaat lachen en wat je te wachten staat. Daarentegen heb ik niks interessants geleerd en zijn er geen onderwerpen die in mijn hoofd zijn blijven zitten. De special is verrassend leeg, afgezien van enkele momenten van affectie tussen de castleden."

Lees hier de volledige recensie.

Friends: The Reunion is vrijdagavond te zien bij SBS6.