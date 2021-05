Benedetta, de nieuwe film van Paul Verhoeven, wordt komend najaar ook in de Amerikaanse bioscopen vertoond. Filmdistributeur IFC Films heeft de rechten gekocht, meldt Variety donderdag.

De eerste film van Verhoeven in vijf jaar tijd gaat in juli in première op het Filmfestival van Cannes. De erotische thriller gaat over liefde tussen twee nonnen in de late middeleeuwen.

De release van de omstreden film is meerdere keren uitgesteld. In 2019 liep de montage een half jaar vertraging op doordat de regisseur twee medische ingrepen moest ondergaan. In mei 2020 zou Benedetta in Cannes in première gaan, maar het festival in de Franse stad werd in dat jaar afgelast vanwege de coronapandemie.

Het is nog niet bekend wanneer de film precies in de Amerikaanse bioscopen te zien is. In Nederland wordt de film in oktober vertoond, enkele maanden na de première in Cannes.