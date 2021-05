Friends-acteurs Jennifer Aniston en David Schwimmer hadden niet alleen in de serie gevoelens voor elkaar, maar ook buiten de set. Dat vertellen de twee volgens E Online in de special over Friends die op HBO Max te zien is.

"In het eerste seizoen", onthult Aniston, die Rachel Green speelde. "Ja, in het eerste seizoen had ik een enorme crush op haar", aldus Schwimmer, die in de serie als Ross Geller te zien was.

Volgens Geller was er echter telkens een obstakel dat ervoor zorgde dat de twee niet gingen daten. "Een van ons had altijd een relatie en die grens hebben we nooit overschreden."

Aniston herinnert zich nog een gesprek dat ze had met haar tegenspeler, met wie ze in de serie een kind en een relatie krijgt. "Ik weet nog dat ik tegen David zei dat het jammer zou zijn als we voor het eerst zouden zoenen voor het oog van de camera. Maar dat gebeurde wel, in het koffiehuis. Dus uiteindelijk hebben we alle liefde voor elkaar in onze personages Ross en Rachel gestopt."

'Soms lagen we lepeltje-lepeltje op de bank'

Maar ook buiten de opnames waren er enkele intieme momenten. "Soms knuffelden we tussen de repetities door op de bank", aldus Schwimmer. "Of we lagen lepeltje-lepeltje en vielen dan in slaap", vult Aniston aan. Verder ging het nooit. Het zestal had afgesproken nooit onderling te daten om de vriendschappen niet te verstoren.

"Als we wel waren gaan daten, had dat de boel misschien ingewikkeld gemaakt", aldus Matthew Perry, die Chandler Bing speelde. Schwimmer: "We wilden die fantastische vriendschappen niet op het spel zetten, vriendschappen die nog altijd intact zijn."

Naar verluidt had Aniston tijdens het eerste seizoen van Friends een relatie met Daniel McDonald en later met Tate Donovan, die ook een rolletje in Friends had. Met Brad Pitt, die eveneens een gastrol in de populaire serie speelde, was ze van 2000 tot 2005 getrouwd. Schwimmer zou in 1996 een relatie hebben gehad met Natalie Imbruglia. Hij trouwde in 2010 met Zoë Buckman, van wie hij in 2017 scheidde.

De Friends-special is sinds donderdag in de Verenigde Staten te zien bij streamingdienst HBO Max. In Nederland wordt de special aanstaande vrijdag om 20.30 uur uitgezonden door SBS6.