Regisseur Jim Taihuttu, wiens film De Oost onlangs in première ging, werkt aan een nieuwe film over de Nederlandse gabbercultuur.

Hardcore Never Dies wordt volgens producent New AMS Film Company een "rauwe, maar liefdevolle vertelling van de opkomst van de gabbercultuur halverwege de jaren negentig".

De film volgt het pad van een jonge student die volledig opgaat in de opbloeiende dancescene in Rotterdam. Een van de hoofdrollen in Hardcore Never Dies wordt gespeeld door Jim Deddes, die ook te zien was in De Oost en Mocro Maffia.

In Hardcore Never Dies komen Taihuttu's liefde voor film en dancemuziek samen, stelt de regisseur. Naast filmmaker is hij onderdeel van het internationale dj-duo Yellow Claw.

"Toen ik tiener was en opgroeide in Noord-Limburg, was ik enorm gefascineerd door de steeds groter wordende groep gabbers op mijn middelbare school", vertelt Taihuttu. "Al die kale koppen, allemaal dezelfde trainingspakken, die Nike Air Maxies. Het had iets onheilspellends, maar ik voelde me er tegelijkertijd ook door aangetrokken. De bijna onvoorwaardelijke broederschap, maar ook het feit dat de gabbercultuur liet zien dat het mogelijk was om vanuit Nederland de wereld te bestormen en zelf een nieuw hoofdstuk te schrijven in de muziekgeschiedenis."

Taihuttu stelt dat gabber misschien wel de enige echte oorspronkelijk Nederlandse subcultuur is met geheel eigen kleding, muziek en dansstijl. "Hardcore Never Dies moet daar een ode aan zijn. Het moet de definitieve film worden over die tijd."

De opnames moeten in de zomer van 2022 beginnen en de première staat gepland voor 2023.