Advocaat Alan Dershowitz eist 80 miljoen dollar (bijna 66 miljoen euro) van Netflix omdat volgens hem onjuiste beweringen worden gedaan over seksueel wangedrag van zijn kant in de docuserie Jeffrey Epstein: Filthy Rich (2020). Dat schrijft The Wrap woensdag.

Dershowitz' woede komt voort uit de beweringen van Virginia Giuffre in de vierdelige docuserie. Giuffre zegt ook dat de Britse prins Andrew haar seksueel misbruikt heeft.

De 82-jarige Dershowitz was in 2007 de advocaat van Jeffrey Epstein, toen deze verwikkeld was in een zaak wegens seksueel misbruik van minderjarige meisjes. Mede dankzij hem hoefde de zakenman slechts een korte straf uit te zitten en een boete te betalen.

Dershowitz ontkent seks te hebben gehad met Giuffre of enig ander slachtoffer van Epstein, die in 2019 dood werd aangetroffen in zijn cel in New York. Ook zegt de advocaat dat de producenten van de Netflix-documentaire hun afspraak om met bewijs te komen dat hij de fout in zou zijn gegaan, niet zijn nagekomen.