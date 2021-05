Acteur Aaron Taylor-Johnson gaat de hoofdrol vertolken in de Marvel-film Kraven the Hunter, meldt Deadline woensdag. Taylor-Johnson zal voor de film in de huid kruipen van de bekende superschurk van Marvel.

De regie van de film is in handen van J.C. Chandor, die eerder films als Margin Call en Triple Frontier maakte. Kraven the Hunter zal vanaf januari 2023 in de bioscopen te zien zijn.

Kraven the Hunter is opnieuw een Marvel-karakter die een eigen film krijgt. De schurk is in de stripboeken één van de grootste vijanden van Spider-Man, Venom en Black Panther.

Voor de dertigjarige Britse acteur zijn superheldenfilms geen nieuw genre. Zo speelde hij eerder in Kick-Ass en Kick-Ass 2 en was hij in 2015 te zien in Avengers: Age of Ultron. Het recentst was hij te zien in Tenet.