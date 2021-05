Michiel Huisman heeft een rol bemachtigd in het nieuwe Apple TV-project van de Oscar-winnende schrijver Mark Boal. De Nederlandse acteur zal naast Luke Evans te zien zijn in de thrillerserie Echo 3, meldt The Hollywood Reporter.

De tien afleveringen durende serie is van de hand van Boal, die in 2008 twee Oscars won voor zijn werk als producer en schrijver van de film The Hurt Locker. Ook werkte hij mee aan titels als Zero Dark Thirty en Detroit.

Het verhaal van Echo 3 draait om een wetenschapper die vermist raakt op de grens van Venezuela en Colombia. Haar broer (gespeeld door Evans) en haar verloofde (gespeeld door Huisman) gaan naar haar op zoek. Het is nog niet duidelijk wanneer het project op Apple TV moet verschijnen.

Huisman timmert de afgelopen jaren internationaal flink aan de weg. Zo was hij te zien in Game of Thrones en speelde hij rollen in series als The Flight Attendant met Kaley Cuoco en de Netflix-titel The Haunting of Hill House.