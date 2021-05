Netflix komt met de allereerste Russische Original. Het gaat om de dramaserie Anna K, gebaseerd op de roman Anna Karenina van Lev Tolstoj uit 1877, maakt de streamingdienst woensdag bekend.

Het is een moderne hervertelling van het verhaal van Anna Karenina.

De serie speelt zich af in Rusland en gaat over socialite Anna, de vrouw van de toekomstige gouverneur van Sint-Petersburg, die een relatie krijgt met de schatrijke Vronsky. Hun affaire loopt echter uit de hand en familiebanden en sociale relaties komen op het spel te staan.

De hoofdrol van Anna wordt gespeeld door Svetlana Khodchenkova, onder meer bekend van de spionagethriller Tinker Tailor Soldier Spy. Wanneer de serie wereldwijd te zien zal zijn, wordt binnenkort bekendgemaakt.

Het verhaal is meerdere keren verfilmd. De verfilming uit 2012 met de Britse Keira Knightley in de hoofdrol is een van de bekendste.