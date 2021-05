Filmmaker Anton Corbijn regisseert de opvolger van Dancer, een film over de beroemde Oekraïense balletdanser Sergei Polunin.

Dancer II moet een "visuele verkenning van dans" worden. De film bevat ook beelden van dansuitvoeringen en de manier waarop deze tot stand zijn gekomen, schrijft Deadline.

In een eerste fragment is te zien dat Polunin in de buitenlucht danst op In Your Room, een nummer van Depeche Mode. Die beelden zijn opgenomen in Nederland en de clip was het startpunt van Dancer II, vertelt Corbijn.

"Het was een eer om met Sergei aan dit werk van Depeche Mode te mogen werken", aldus de filmmaker. "In lastige omstandigheden (winterweer in het noorden van Nederland in november) heeft hij de innerlijke strijd uit het lied prachtig weten te vertolken."

Het is nog niet bekend wanneer de film verschijnt.