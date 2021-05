Deze week is het zover: de langverwachte Friends-reünie, waar fans jarenlang op hebben gewacht en waarvan de opnames meerdere keren werden uitgesteld vanwege het coronavirus, wordt uitgezonden. Dit is wat je ervan kunt verwachten.

De Friends-acteurs werden sinds het moment dat de populaire sitcom stopte (in 2004) doodgegooid met de vraag of er ooit een reünie zou komen. Die vraag werd soms met "misschien", maar meestal met "nee" beantwoord. Begin vorig jaar bevestigde HBO Max na maandenlange geruchten dat er inderdaad een eenmalige special met de volledige cast in de maak was.

De opnames zouden eigenlijk vrij snel daarna plaatsvinden en de special zonder script moest in mei 2020 te zien zijn bij HBO Max. Het coronavirus gooide echter roet in het eten en de opnames werden meerdere keren uitgesteld. HBO liet in april weten dat het dan eindelijk was gelukt.

De zes acteurs hebben géén nieuwe aflevering opgenomen, hoewel de special ook wel The One We've All Been Waiting For wordt genoemd. In een trailer is te zien dat Jennifer Aniston (Rachel), Courteney Cox (Monica), Lisa Kudrow (Phoebe), David Schwimmer (Ross), Matt LeBlanc (Joey) en Matthew Perry (Chandler) weer bij elkaar komen op de set, die opnieuw is nagebouwd met het appartement van Monica en het bekende koffiehuis Central Perk.

"We spelen geen rol, we zijn allemaal onszelf", vertelde Schwimmer eerder aan Graham Norton. Wel is er een onderdeel waarbij de acteurs oude scènes opnieuw voorlezen en komen er speciale gasten langs, zoals Maggie Wheeler (Janice), Tom Selleck (Richard) en Reese Witherspoon (Jill), die allemaal te zien waren in Friends. Ook beroemde gasten die géén rol speelden in de serie, maar wel fan waren, komen op bezoek. Onder hen zijn naar verluidt David Beckham, Justin Bieber en Lady Gaga.

Lady Gaga komt een liedje zingen met Kudrow: het bekende Smelly Cat. Volgens regisseur Ben Winston was Lady Gaga de perfecte persoon daarvoor. "Ik vroeg Lisa of ze dat nummer wilde zingen, en dat wilde ze wel", vertelde hij aan Variety. "Samen gingen we door een lijstje met namen en we kwamen tot de conclusie dat Lady Gaga perfect zou zijn, omdat zij zich in veel opzichten met Phoebe verbonden voelt."

Van Winston mocht niemand aan de reünie deelnemen via Zoom, behalve James Michael Tyler, die Gunther speelde in Friends. "Als hij er niet bij was geweest, had dat echt als een gemis gevoeld. Hij is zo geliefd bij de fans."

Friends: The Reunion is in de Verenigde Staten vanaf donderdag te zien via de streamingdienst HBO Max. In Nederland wordt de special een dag later uitgezonden door SBS6.