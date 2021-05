Regisseur Eddy Terstall werkt aan een nieuw filmproject met als titel Het Land van Johan. Het moeten twee films van in totaal vijf uur worden over Nederland in de tweede helft van de twintigste eeuw. Voorbeeld voor het project is de Italiaanse film La meglio gioventù van Marco Tullio Giordana.

Terstall en mederegisseur Erik Wünsch zijn momenteel bezig met de financiering, vertelt Terstall in het magazine Plot. De regisseur hoopt later dit jaar van start te gaan met de opnames. Het eerste deel moet in 2022 uitkomen. "We richten onze focus nu echt op de eerste film", vertelt Terstall.

Oorspronkelijk zou Het Land van Johan een elfdelige televisieserie worden. Maar omdat de NPO volgens Terstall niet warmliep voor het project, besloten de producent, omroep BNNVARA en partner MediaMonks tot deze nieuwe vorm.

"Of die tweede film er komt, is van later zorg. De eerste film is ook een afgesloten film. Dit soort periodedrama is duur, dus de eerste film is reclame voor de tweede. In het eerste deel volgen we de belevenissen van drie jongemannen en de vrouwen in hun leven van 1966 tot 1990, met als verbindende schakel de diverse eindtoernooien op voetbalgebied. Daarom moet de film ook in de bioscoop te zien zijn rond het WK van 2022."

De drie mannen hebben allemaal een andere culturele achtergrond: de een is een protestant, de ander katholiek en de derde een uit Marokko afkomstige Berber. Het eerste deel volgt de hippiegeneratie. Het tweede deel schetst een beeld van de huidige generatie dertigers en veertigers, terwijl de hippies van toen inmiddels ouder zijn geworden.

Terstalls vorige NPO-project, over het leven van koningin Beatrix, werd getorpedeerd toen het script klaar was. De omroep had destijds al een historisch drama in de programmering. Zijn laatste speelfilm was Alberta uit 2016. Het bekendste werk van de regisseur blijft Simon, de met prijzen overladen tragikomedie over de vriendschap tussen een ras-Amsterdammer en een zachtaardige homoseksueel.