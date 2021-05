Netflix komt met een documentaire over het leven van televisiekok en lifestylegoeroe Martha Stewart. R.J. Cutler neemt de regie in handen voor de nieuwe film, meldt Variety maandag.

De documentaire begint in de jongere jaren van de nu 79-jarige Stewart, die als tiener onder andere heeft gewerkt als model en kinderoppas.

Ook gaat de nieuwe film in op de gevangenisstraf die Stewart in 2004 uitzat. De goeroe bracht 5 maanden in de gevangenis door, nadat ze werd veroordeeld wegens het liegen tegen federale autoriteiten over een aandelentransactie in 2001. De lifestylegoeroe maakte destijds het beste van haar detentie en leerde haar mede-gevangenen onder meer taarten bakken en bloemschikken.

Wanneer de documentaire over Stewart op de streamingdienst te zien is, is nog niet bekend.