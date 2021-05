Timothée Chalamet speelt de hoofdrol in Wonka, een musicalfilm over het Roald Dahl-personage Willy Wonka, zo meldt Deadline maandag.

Wonka draait om het verhaal van de jonge Willy Wonka, het personage dat bekend werd door Dahls boek Charlie and the Chocolate Factory uit 1964. Het wordt een muzikale film, en dus zal de 25-jarige Chalamet voor het eerst zingend en dansend op het witte doek te zien zijn.

Het is de derde keer dat filmstudio Warner Bros een versie van het verhaal verfilmd. In de eerste film, uit 1971, speelde Gene Wilder de rol van Willy Wonka. In de tweede, uit 2005, kroop Johnny Depp in de rol van de eigenaardige fabrieksdirecteur.

De Brit Paul King, bekend van Paddington en Paddington 2, neemt de regie voor zijn rekening.