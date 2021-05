Het laatste seizoen van de Spaanse serie La casa de papel is vanaf september op Netflix te zien, zo laat de streamingdienst maandag weten.

De laatste afleveringen van de serie worden in twee delen gelanceerd: de eerste vijf afleveringen zijn vanaf 3 september op Netflix te zien en de laatste vijf afleveringen vanaf 3 december.

Volgens Álex Pina, maker van de serie, heeft de coronapandemie het schrijven van het laatste seizoen sterk beïnvloed. "Toen we seizoen vijf begonnen te schrijven, midden in de pandemie, wilden we niet doen wat er verwacht werd van deze tien afleveringen", aldus Pina.

"We kregen het idee om het eerste deel het gevoel van een seizoensfinale te geven. In het tweede deel van dit seizoen focussen we meer op de emotionele toestand van de karakters."

La casa de papel draait om 'El Professor', die met acht specialisten de grootste overval in de Spaanse geschiedenis wil plegen. Het is de populairste niet-Engelstalige serie op Netflix ooit.