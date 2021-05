De Amerikaanse fantasyserie The Wheel of Time, met een hoofdrol voor de Nederlandse acteur Josha Stradowski, krijgt een tweede seizoen. Dat maakt Amazon maandag bekend.

De streamingdienst heeft de tweede reeks besteld nog voordat de eerste is gelanceerd. Dat gebeurt naar verwachting later dit jaar.

The Wheel of Time is gebaseerd op de gelijknamige fantasyboekenreeks van Robert Jordan. De 26-jarige Stradowski vertolkt de rol van Rand al'Thor. De hoofdrol van Moiraine Damodred wordt gespeeld door Oscarwinnares Rosamund Pike (Gone Girl).

Stradowski begon zijn acteercarrière in verschillende musicals zoals Kuifje: De Zonnetempel, Ciske de Rat en The Sound of Music. Hij volgde acteerlessen en kreeg als tiener rollen in SpangaS en Dokter Tinus. Op latere leeftijd was hij onder meer te zien in de films Gewoon Vrienden en Instinct.