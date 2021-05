Huub Stapel, Raymond Thiry en Ruben van der Meer spelen in de nieuwe Nederlandse film A Pink Moon Comes van regisseur Yannick de Waal.

Ook Reinout Bussemaker, Lisa Smit en Nadine Richardson hebben een rol in de korte film bemachtigd.

Eerder werd al gemeld dat acteur Tim Haars, vooral bekend van zijn rollen in New Kids en Bureau Raampoort, de hoofdrol vertolkt. De Waal, die als acteur in binnen- en buitenland al talloze rollen heeft gespeeld, gaat voor het eerst een film regisseren.

A Pink Moon Comes gaat over een dakloze man die op zoek is naar hoop. De Waal bedacht het project tijdens zijn studie in New York. "Elke ochtend liep ik langs dezelfde man in het metrostation", vertelt hij. "Vlak voor de uitgang was een klein donker nisje waar de man zat. Om hem heen lagen zijn kunstwerken en hij zat voorovergebogen met zijn ogen op de grond gericht. Iedereen liep langs en wist dat hij daar zat, maar niemand besteedde aandacht aan hem. Ook ik niet. Ik zag hem wel, maar niet écht." Later kon de acteur hem niet meer vinden. Dit inspireerde hem tot het verhaal.

De regisseur heeft het project grotendeels gefinancierd via crowdfunding. De opnames zijn onlangs afgerond. Het is nog niet bekend wanneer A Pink Moon Comes te zien zal zijn.