Kevin Spacey heeft na drie jaar weer een rol in een film te pakken. De 61-jarige acteur, die de afgelopen jaren door meerdere mannen werd beschuldigd van seksueel wangedrag, gaat een rol spelen in een Italiaanse film.

De film heet L'uomo che disegnò Dio (The Man Who Drew God) en gaat over een blinde kunstenaar die levensechte portretten van mensen kan tekenen door alleen naar hun stem te luisteren. Het is nog niet bekend welke rol Spacey zal spelen.

De film wordt geregisseerd door Franco Nero. "Ik ben heel blij dat Kevin in mijn film wil spelen", laat de regisseur weten aan ABC News. "Ik vind hem een geweldig acteur en ik kan niet wachten om te beginnen met de film."

De Amerikaanse acteur werd in 2017 door meer dan twintig mannen beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag. De zaak zorgde ervoor dat Spacey kort daarna moest vertrekken uit de populaire Netflix-serie House Of Cards, waarin hij de hoofdrol van de Amerikaanse president Frank Underwood speelde.

Meerdere zaken werden geschikt en geseponeerd, maar in Londen loopt nog steeds een onderzoek en in Los Angeles moet Spacey volgende maand weer voor de rechter verschijnen.

De laatste filmrol van de acteur was in Billionaire Boys Club uit 2018. De film werd slecht ontvangen.