De langverwachte Friends-reünie zal op vrijdag 28 mei in Nederland te zien zijn op SBS6. De special gaat in Amerika op 27 mei in première.

Sterren als David Beckham, Justin Bieber, BTS, James Corden, Cindy Crawford, Cara Delevingne, Lady Gaga en Reese Witherspoon zijn te gast in de special.

De eenmalige speciale aflevering zou eigenlijk al in mei 2020 worden opgenomen, maar de opnames werden vanwege de coronamaatregelen meerdere keren uitgesteld. Wanneer de special op streamingdienst HBO Max wordt uitgezonden, is nog niet bekendgemaakt.

De tien seizoenen van de serie rond Ross, Rachel, Monica, Chandler, Phoebe en Joey werden van 1994 tot 2004 uitgezonden en waren een groot succes. Nog altijd worden er herhalingen van Friends uitgezonden.