Elke week breidt Netflix het aanbod uit met nieuwe series en films. Deze week zien we onder andere het het tweede seizoen van Quién Mató a Sara? tot de langverwachte film Army of The Dead.

Series

Special (seizoen 2)

In het komische Special volgen we een homoseksuele man met een milde hersenverlamming die zijn ongeluk gebruikt om zich een andere identiteit aan te meten. Hij wil het heft van zijn leven eindelijk in eigen hand gaan nemen, maar de vraag is of dat op deze manier gaat lukken.

Quién Mató a Sara? (seizoen 2)

Het eerste seizoen van de Mexicaanse misdaadserie met de onuitspreekbare naam stond wekenlang in de Netflix Top 10, dus een tweede seizoen kon niet uitblijven. Àlex is vastbesloten om wraak te nemen en te bewijzen dat hij erin is geluisd voor de moord op zijn zus.

Saints & Strangers (seizoen 1)

Deze National Geographic-miniserie heeft slechts twee afleveringen en vertelt het verhaal van een groep pelgrims en kolonisten. Na een ijzingwekkende zeereis komen ze terecht in De Nieuwe Wereld, waar ze stuiten op een ongerepte wildernis en een oprukkende winter. Ondertussen kampen ze met onderlinge ruzies, zware weersomstandigheden en een verbond met de inheemse buren.

The Real Housewives of New York City (seizoen 3 en 4)

De realityserie met de 'echte' huisvrouwen van New York is terug en ook in het derde en vierde seizoen beleven de gefortuneerde vrouwen weer veel avonturen op gebied van werk en het moederschap. Lukt het ze om met een volle agenda de balans te houden?

Deze series verschenen deze week ook op Netflix:



- Jurassic World: Camp Cretaceous (seizoen 3)

- El Vecino (seizoen 2)

- Alma Matters: Inside the IIT Dream (seizoen 1)

- Bakugan: Battle Planet

Films

Army of the dead (2021)

De langverwachte Netflix Original-film van regisseur Zack Snyder is een kruising tussen Ocean's Eleven en Night of the Living Dead. Er is een zombie-uitbraak gaande en daar wil een groepje huurlingen gretig gebruik van maken. Zij zetten alles op alles om door het leger in quarantaine geplaatste Las Vegas binnen te komen en de grootste overval ooit te plegen.

182 Bekijk de trailer van Army of the Dead



It Chapter Two (2019)

Het is precies 27 jaar later als de vervloekte Loser Club terug moet naar het plaatsje Derry, waar horrorclown Pennywise opnieuw tot leven komt. Lukt het ze nu wel om af te maken waar ze ooit mee begonnen? It Chapter Two is het vervolg op de 'moderne' It, uiteraard nog steeds gebaseerd op het boek van Stephen King.

Gladiator (2000)

Epische film met veel Romeins zwaardvechtwerk en Russell Crowe. Als de Romeinse generaal Maximus (Crowe) door de nieuwe leider Commodus ter dood wordt veroordeeld, laat hij het daar niet zomaar bij zitten. Hij vlucht en zint - als nieuwe held van het volk - op wraak. Alleen krijgt hij die wel?

Love Actually (2003)

In deze klassieke, romantische komedie komen tien heel diverse Londense liefdesverhalen samen. Met Hugh Grant, Keira Knightley, Colin Firth en Emma Thompson.

Bekijk de trailer van 'Love actually'

Deze films verschenen deze week ook op Netflix:

- Dredd (2012)

- The Emoji Movie (2017)

- Ace Ventura: Pet Detective (1994)

- Wonder Park (2019)

- The Road to El Dorado (2000)

- The Other Boleyn Girl (2008)

- The Visit (2015)

- Eternal Sunshine of the Spotless mind (2004)

- The Man with the Iron Fists (2012)

- The Kingdom (2007)

- American Gangster (2007)

- Fifty Shades of Grey (2015)

- Shark Tale (2004)

- Barb Wire (1996)

- Penguins of Madagascar (2014)

- United 93 (2006)

- Assault on Precinct 13 (2005)

- The Doors (1991)

- Nighthawks (1981)

- American Made (2017)

- The Beguiled (2017)

- The Little Hours (2017)

- The Man With The Iron Fists 2 (2015)

- Sardar Ka Grandson (2021)

- The Racer (2020)

- The Last Days (1998)

- La Stanza del Vescovo (1977)

- Tenebre (1982)