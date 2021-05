De ruin Mentor, beter bekend als het paard van Sinterklaas, is op 27-jarige leeftijd overleden.

De schimmel was jarenlang bij de landelijke intocht te zien als Amerigo. Ook speelde Mentor een rol bij de sinterklaasintocht in Amsterdam en was hij te zien in het Sinterklaasjournaal.

Daarnaast had de schimmel een carrière als filmster. Mentor was onder meer te bewonderen in de bioscoopfilms De Club van Sinterklaas, Het Paard van Sinterklaas en het historische epos Redbad. Ook speelde de ruin in een aantal reclames.

Mentor ging een paar jaar geleden met pensioen. De viervoeter overleed aan de gevolgen van een tumor in zijn buikwand. De woordvoerder van manege Hippisch Centrum Muiderberg beklemtoont dat het vooral "een ontzettend lief, betrouwbaar dier was".